古代封建社會，為了確保血統，只有經過閹割的太監才能為皇室服務，而歷史上也曾出現不少權傾朝野的大太監，包括清朝的李蓮英、明代的魏忠賢等，不過唐朝卻有一位假太監劉克明，不僅將歪腦筋動到了皇帝上頭，與嬪妃們暗通款曲，甚至還對皇帝痛下殺手，行徑十分囂張。

根據《搜狐網》報導，劉克明是唐朝大太監劉光的養子，沒淨身的情況下就靠關係入了宮，並且被安排在太子李湛身邊陪玩。由於李湛相當貪玩，特別喜歡玩擊鞠和打夜狐的遊戲，生性聰明的劉克明在這兩項遊戲的表現相當出色，馬上就成為李湛的玩伴和心腹。

長慶4年（西元824年）唐穆宗李恒駕崩，16歲的李湛即位後依舊不改愛玩的本性，不是沉迷遊樂就是廣設宴席，唯獨對女色沒有興趣，到最後甚至連早朝都不上了。劉克明見皇帝不理朝政、冷落後宮，竟然膽大包天的勾引宮女，但最後宮女已經滿足不了劉克明，他又將歪腦筋動到後宮嬪妃身上。

劉克明第一眼看中的是李湛的淑妃董氏，而年輕貌美的董淑妃耐不住深宮寂寞，很快的與劉克明一拍即合，後來劉克明又勾搭上王昭容，但李湛對此卻一無所知，只顧著打獵。有一次，李湛狩獵時不小心射傷了劉克明，作賊心虛的劉克明原以為東窗事發，李湛是故意在提醒他。

擔心小命不保的劉克明決定先發制人，夥同幾位太監一起造反，趁著李湛喝得酩酊大醉，打算去換衣服時，將大殿的燈火熄滅，在更衣室將李湛給滅口，李湛死時年僅18歲。後來劉克明還妄圖擁立新君，繼續逍遙，但很快就遭到大臣們聯手討伐，兵敗後投井而死。