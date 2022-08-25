一般人對於古代婚姻關係的印象，大多都是男子可以擁有三妻四妾、享受齊人之福，但事實上古代大多實行「一夫一妻」制，且只有有錢人家才有資格納妾，在唐朝的時候甚至相當重視正宮的地位，還立法禁止「小三轉正」，如果隨意扶正妾室，就會遭到社會的批判。

大陸清華大學歷史系教授張國剛指出，唐朝的結婚年齡，女性一般是15、16歲左右，像唐太宗的老婆長孫皇后在13歲就已經結婚；而男性則是20~23歲，不過宦官人家會比普通人家結婚的晚一點，尤其是男性，因為當時社會存在「門當戶對」的概念，男性如果沒有出人頭地，混出一番成就，基本上很難找到願意與他結婚的女性。

但沒有結婚不代表他們沒有對象，這些尚未結婚的男性大多都曾有過女人，甚至有些已經有孩子了，只是不被視作正式的婚姻關係，所以古時候的「三十而立」，其實就意味著30歲開始可以明媒正娶，娶一個正妻。而大部分人家的長子未必是嫡長子，很可能是妾或是丫鬟、傭人、侍女等人生的，像漢高祖劉邦的長子劉肥就是和情婦曹氏所生。

而唐朝法律明確規定，一般情況下是不能把妾升為妻，用現代的觀念來理解的話，就是無法讓「小三轉正」，因為妻其實是一種政治身分，只有名正言順的人才能持家、掌握家庭發展方向，若隨意扶正妾室，就會遭到社會的批判。