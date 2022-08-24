高雄1名女子和老公結婚多年，於110年年初抓包老公到小三租屋處發生性行為，還到老公阿姨家過夜，她氣得怒告小三侵害配偶權，要求小三賠償60萬元，法官審酌小三僅是一名臨時工，每月收入約2萬元，判其賠償女子10萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮於民國97年9月結婚，110年年初時，發現人夫帶小三和孩子們一起吃飯，結束後，人夫還到小三家發生性行為，帶小三到他阿姨家幽會、過夜等，超過一般男女交往的情形，她氣得怒告小三侵害配偶權，要求對方賠償60萬元精神撫慰金，事後人夫與正宮也於110年7月離婚。

小三辯稱，她和男方小孩及男方吃過1次飯，且正宮也知道此事，在人夫阿姨家時，2人沒有任何接觸，她並無做出任何侵害正宮配偶權得事情，且現在社會已不存在配偶權，縱使正宮覺得配偶權受侵害，60萬精神慰撫金數額太高了。

法官根據正宮提供的錄音檔案發現，正宮曾詢問小三是否和人夫發生性行為，小三點頭承認，並表示她記不清到底發生多少次性行為，因一時玩樂心態做了傷害正宮的事，又因她與男方互為同事，她不知道要怎麼結束這段關係，她很抱歉讓這段違反的道德得事持續這麼久。法官認定小三行為確實讓正宮感到羞恥、不快，考量小三為臨時工，月薪約2 萬元，名下無其他不動產，判小三賠償正宮10萬元，可上訴。