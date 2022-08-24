台南一名人妻偷吃，帶著邱姓小王回娘家見父母，其丈夫某日瀏覽妻子的智慧手錶，意外驚見妻子與邱姓男子不堪入目的對話，兩人細部討論行房的感受，讓他崩潰控告小王。台南地院審結，判邱男要賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張於2018年間與妻子結婚，只是妻子從2021年8月起開始晚睡，不停在回覆訊息，也不願讓他看手機，同年10月間不願再與他有肢體接觸，行為相當異常。

人夫控訴，同年底他研究買給妻子使用的智慧手錶，意外發現妻子與一名邱姓男子以老公老婆互稱，聊天內容提及做愛經過與彼此的感受，他才驚覺自己頭頂閃綠光，且妻子還曾帶著邱男回娘家見父母，讓他憤而控告邱男侵害配偶權，依法求償200萬元。

台南地院勘驗證據，發現女方在與丈夫協議的復合契約書承認出軌，此外，女方與邱男的簡訊中寫道，「有想打炮嗎」、「有，想幫你吹吹」、「哪禮拜五我們可以愛愛嗎」等語，明顯可見兩人關係非比尋常，審酌後判邱男須賠償30萬元。可上訴。