在古代謀害皇帝是滔天大罪，犯人除了會被處死外，還可能連帶害到整個家族，因此跟在皇帝身邊的太醫都小心翼翼，深怕看錯病、開錯藥，導致皇帝駕崩。不過在明朝有一個神奇的庸醫，他接連醫死2任皇帝，卻始終沒有被處死，甚至還能平安度過晚年、得以善終。

根據《萬曆野獲編》記載，劉文泰原本的職位為右通政使兼太醫院院使，因為開給明憲宗的藥方有誤，而傷了憲宗導致駕崩，於是被給事中（官職）韓重、御史陳谷等人上奏章彈劾，神奇的是，原本犯下滔天大罪的劉文泰竟逃過一劫，最後繼任的明孝宗僅下令將他降職為太醫院院判。

到了弘治16年（西元1503年），孝宗命令劉文泰等人，重新校對修訂宋元2朝的醫書，將宋朝的《証類本草》、《紹興本草》，以及元朝的《飲膳正要》等書進行匯編，最終耗時2年完成《本草品匯精要》一書。然而劉文泰其實不精通草藥，於是在匯總書籍時曾尋求翰林院幫忙，內閣大學士劉健感到不滿，上書抱怨「豈有詞臣為醫士校書之理？」，幾經波折之後才順利把書完成。

之後劉文泰和太監張瑜打好關係，一內一外相互照應，每當宮中的皇帝、太后或嬪妃生病時，不管內科還是外科都要傳喚他去醫治。弘治18年（西元1505年）夏天，孝宗罹患感冒，劉文泰卻亂開藥給孝宗吃，讓他過沒幾天就病重駕崩。

明武宗繼位後，司法部門立刻上奏，稱劉文泰和張瑜狼狽為奸，醫治皇帝時又藥不對症，建議皇帝應該速速將人抓起來，2人一起處斬，以撫慰先帝之靈，武帝原本已經答應，但詭異的事情再度發生，在輔臣謝遷、李東陽2人的極力辯駁之下，劉文泰的死刑奇蹟似地被免除，僅被處以流放之刑，最終他在廣西度過晚年，得以善終。