現代婚紗的顏色，西式最常見就是白色，中式則是紅色，不過在古代可就不同了。秦漢時期主要以黑色為主，但隨著朝代的改變，陸續出現白色、綠色等婚服，直到明清時期，大紅色才成為主流顏色，如今常見的中式婚服，就是從明清沿用至今。

根據《藝述史》報導，秦漢前婚服顏色以黑色為主，例如周朝婚禮遵循「玄纁制度」，新人婚服以黑色和淺紅色為搭配，表達對天地的敬意，新郎穿著黑色禮服，新娘則穿繡有紅邊的黑禮服，當時社會認為，黑色是尊貴的象徵，搭配紅色有隆重的氣質，在《後漢書》記載，「帝乃備玄纁之禮，以安車聘之」，其中的玄纁之禮，就是指皇帝贈予大臣的禮物。

魏晉南北朝時白色婚服成為主流，當時社會興起清新典雅的文人風氣，因此素淨的白色就脫穎而出，張敞所撰的《東宮舊事》記載，「太子納妃，有白轂，白紗，白絹衫，並紫結纓」，可見當時白色也受皇室喜愛。到了唐代後，婚服顏色和樣式更多元，綠色婚服受眾人喜愛，因為唐朝經濟發達、風氣開放，對於婚禮制度追求自由。

唐朝人認為，綠色代表生機盎然，新人穿著綠色婚服，就代表有活力的意思，所以當時出現新郎穿紅禮服，新娘穿綠婚服的畫面，還衍生出「紅男綠女」的說法。而宋朝延續唐朝的婚服制度，但也出現些微變化，男女婚服顏色可以交換穿，因此出現「紅女綠男」的穿法，不過宋朝有「低嫁穿紅，高嫁穿綠」的說法，因此若是富貴人家嫁女兒，女方一定會穿著綠色的禮服。

到了明清時期，婚服都是以大紅色為主元素，例如常用於嫁服的字詞「鳳冠霞帔、流蘇玉簪、大紅披風」等，紅色原本有吉祥、忠誠、興旺發達的象徵，隨著時代改變，在喜慶方面的地位逐漸上升，當時主要追求雍容華貴，紅色因此成為主流，而現代常見的中式婚禮的婚服，多是沿用明清時期的形式。