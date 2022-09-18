人稱咆哮帝的馬景濤是瓊瑤御用小生，當年再婚小23歲大陸女星吳佳尼，婚姻存續10年間育有2子，卻在2017年突然離婚；當時有消息稱，男方不斷朝岳父家要錢，而吳佳尼則強調無外部因素，並未透露細節。如今離婚5年，前妻吳佳尼已重返演藝圈，才承認做全職媽媽10年的艱難處，更坦言曾懷疑結婚的決定。

馬景濤是在拍攝《封神榜》時，結識飾演琵琶精的吳佳尼，2007年時雙方更認識不到3個月就閃婚，當時頭披婚紗的吳佳尼年僅24歲，而男方馬景濤則大了她21歲，還曾與唐韻有段婚姻跟一名女兒於1993年離婚；在與吳佳尼這段10年婚姻內，女方為照顧家庭淡出幕前、照顧2名兒子，直到2017年官宣離婚消息，吳佳尼才復出拍戲。

吳佳尼2007年才24歲就閃嫁馬景濤。(圖/吳佳尼 抖音、微博)

當年馬吳無預警離婚，有名自稱「吳佳尼媽媽同事的女兒」的網友爆料，馬景濤的人品不好，還會向岳父要錢，更有知情人士指出，吳佳尼家境非常富裕，就連馬景濤開的車都是岳父的。不過馬景濤一直未作回應，吳佳尼則發聲明說，離婚決定很艱難、情誼依舊，並強調無外部原因，就未再透露更多。

吳佳尼2017年失婚後，獨自照顧與馬景濤的2名兒子。(圖/吳佳尼 抖音)

今年吳佳尼36歲，擁有纖細身材的她已重回演藝圈。(圖/吳佳尼 抖音)

而事實上吳佳尼2017年情斷馬景濤後，都是獨自照料一對兒子。近日36歲的她罕見在抖音談及離婚過往，她感性表示，當年嫁給馬景濤被不少人說傻，對此她坦言婚後淡出後，專職當媽確實有過懷疑，也提及曾因此失去自信、天天很累；不過回首這段過去，她現在心存感激，並表示能看見兒子每階段的成長，她感到非常欣慰。此外，吳佳尼也在影片曬出近況，可見四肢修長纖細、顏值肌膚尚還像個少女，被不少人盛讚：「依舊好美」。