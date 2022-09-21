少女偶像出身、90年代被封為「寶麗金七小花」之一的香港女星黎瑞恩，過去曾被形容是非天王天后等級，卻能直奔排行榜前十名的「零的突破」奇才，而她另一個知名身分，則是香港知名集團前任豪門媳，恢復單身的她近日到山上去採茶體驗生活，沒想到被網友笑「怎麼動作表情像在偷東西」。

黎瑞恩近日到雲南旅遊，影片中她在山上茶園中，藍天白雲天氣宜人，她背著籃子戴著大大的斗笠，表情愉悅地採茶，採茶過程還唱著山歌，好心情可見一斑，雖然打扮看似樸素，有網友發現她穿的上衣來自某個知名品牌，售價均為5千人民幣（約2萬2台幣）。

這段採茶影片釋出後，網友們紛紛留言：「怎麼動作表情像在偷東西？」、「黎三姐，你這樣子是想笑死我們嗎」、「暈，我的女神毀三觀啊」、「可愛的美少女」、「黎三姐唱山歌好聽極了」、「我怎麼感覺你像踩了地雷」。

黎瑞恩近日到雲南採茶。（圖／黎瑞恩抖音）

2002年，黎瑞恩與香港金利來集團主席三兒子曾智明結婚，在此之前兩人交往七年，愛情長跑進入婚姻後誕下一子一女，黎瑞恩為了家庭選擇退出樂壇，不料2014年傳出曾智明在廣州包養小三將近兩年，婚姻面臨危機，2014年黎瑞恩接受媒體採訪證實已和丈夫離婚，之後將會獨力撫養子女；忍痛離婚後她重新復出努力工作養家，沒想到健康卻亮紅燈，發現胰臟長了兩顆1.5公分的良性腫瘤，評估下決定開刀移除，手術一切順利，讓外界鬆了一口氣。