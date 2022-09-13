女網友在臉書發文抱怨，與前夫離婚後，不斷遭到前婆家「肉搜限制」，對方卻默許前夫的種種行為，雙重標準讓她無法理解，貼文曝光後也引發網友熱議。
一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，自己與前夫已經離婚了，前婆家竟還限制自己不能交男友、不能發臉書動態，只要發了對方親戚就會跑來詢問「是什麼意思」、「說我們嗎」。
原PO傻眼表示「重點我已經封鎖他們祖宗18代 」卻還是能被找到，且最讓她不能接受的是前夫離婚後已經交了無數個女朋友，還不斷在社群平台放閃甜喊「老婆老婆」，卻連自己親生孩子都不照顧，讓PO直呼「好像沒他的事一樣」。
貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言「越說我越要PO，還要順便說還好離開了爛人從此海闊天空，到底是因為離開爛的才會遇到好的，還是因為遇過最爛的，才發現原來除了他之外其他都是好」、「繼續PO你過的很好的照片，氣死她們，她們罵你就提告」、「假如是我，我不會封鎖前婆家，會一直PO文曬恩愛，他們的話就不要去理會，說坦白點，已經離婚了，做什麼事情也不關他們的事情，妳管他們那麼多事情幹嘛」、「大膽交，放手愛，都離了，他們管個屁阿」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。