1名男子因不明原因和妻子起口角與肢體衝突，他去警局報案返家後發現妻子已離家出走，2人分居1年，不論他如何尋找妻子對方都不願意出面，連簽離婚也是，因此向法院申請離婚，法官表示女方未於言詞辯論日期到場，也沒有提交書面聲明，經傳喚證人男方媽媽得知，女方會擅自拿走家裡的錢、偷吃豬腳、離家不曾聯繫等，認定2人婚姻已無法持續，故判准離婚。

根據判決書指出，新竹1名男子和老婆於110年3月結婚，婚後便和他父母同住，先前因為2人因小事吵架，沒想到老婆竟直接出手打他，他警局報案後老婆便回娘家，他去到對方簽字離婚，對方卻一直不出面，2人已經分居1年，老婆現在這樣閉門不見讓他非常困擾，希望法官能判准離婚。

證人男方母親表示，夫妻倆問題非多，她是一個生意人，她不知道為何媳婦要出手打她兒子，且媳婦都會直接拿她做生意的錢，當她發現的時候媳婦已經買了早餐等東西回家，她問對方為何有錢，媳婦竟直接說從櫃檯拿的讓她非常無語，媳婦還半夜吃光她燉的整鍋豬腳，她認為夫妻倆的婚姻無法持續，因為媳婦非常不老實，她也不喜歡媳婦。

法官表示，女方並未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀作何聲明或陳述，且夫妻兩人自從爭吵後皆無聯繫，形同陌路，毫無改善跡象，法官認定兩人感情已然淡漠，夫妻協力保持共同生活圓滿之婚姻基礎已不復存在，且女方恣意離家未歸，應為婚姻破裂主要原因，故判准離婚。