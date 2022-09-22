北市一名人妻不滿丈夫去哪都要求她帶上婆婆，但丈夫卻連岳父的姓名都叫不出來，認為夫妻之情已消磨殆盡，向法院訴請離婚。台北地院審理時，男方否認女方指控，向法院要求給予彌補機會，法官認定此段婚姻還能再修補，判女方敗訴。可上訴。

判決書指出，人妻主張，丈夫長期不顧她感受，強行要求她融入婆家的生活，舉凡員工旅遊、高中同學聚會，都要她帶著婆婆出席，但丈夫卻鮮少回娘家探視，就連岳父名字都喊不出來，無視她的感受，也十餘年無性生活，認為雙方感情消磨殆盡，故向法院訴請離婚。

對此，男方回應，他並沒有要求妻子要帶婆婆去員工旅遊，是妻子一意孤行搬出家裡，才導致婚姻變得有名無實，當時他表明要與妻子一同搬離，卻被妻子拒絕，強調自己與孩子都需要妻子，他願意從今起修補與妻子的關係，並回娘家探視。

台北地院法官勘驗雙方證詞與證據後，認定女方提出的對話紀錄中，僅提及「他說他要去就要帶阿嬤去，我說不要」等語，難以此認定男方強硬要求女方帶婆婆出席活動，且男方回應女方的對話中，仍可見「辛苦了」、「妳也要好好休息、注意保暖」等貼心問候，再加上男方求情等，故認為此段婚姻仍有修補可能，判女方敗訴。可上訴。