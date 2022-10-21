澳洲一名11歲女孩日前在路上看見一條可愛小蛇，就隨手撿起來把玩，沒想到捕蛇達人看到影片後當場驚呆，原來她手上的是有「世界上第二毒蛇」之稱的東部棕蛇（Eastern brown snake），一旦被咬到很可能小命不保。

綜合外媒報導，這名女孩近日和祖父母在新南威爾斯州紐波特（Newport）散步時，看見了一條小蛇，女孩當下就將其抓起來把玩，事後還拍影片傳給捕蛇達人「Stewy the Snake Catcher」，詢問小蛇的品種，這才發現自己與死神擦身而過。

捕蛇達人在臉書粉專PO文指出，這是一條十分危險的東部棕蛇，加上相當神經質，遇到危險就會發動攻擊，「在澳洲被蛇咬死的個案，大部份都是被這種蛇咬傷，而這個小女孩實際上很有可能會被這條蛇咬死的。」他也提醒，民眾在野外遇到蛇時，切勿自行抓來把玩，也不要冒然捕蛇，一定要交由專業人士處理。

東部棕蛇是世界上第二毒的陸棲蛇類，僅次於最毒的內陸太攀蛇，不僅能夠產生劇毒，毒液感染速度也很快，一般情況下，人被咬15分鐘內就會出現頭痛、30分鐘內出現凝血功能異常，即使是幼蛇也具有足夠毒素殺死人類。