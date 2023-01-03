大陸新疆一處滑雪場，近日有遊客目擊雪豹出沒，且到目前為止已經過了很多天，仍未找到雪豹的蹤影，讓工作人員和遊客都嚇壞了，急忙聯絡相關單位幫忙進行救助工作，不過滑雪場強調，雪豹至今沒有做出傷人的舉動，並提醒遊客如果看到雪豹，不要驚慌、圍觀或餵食，以免發生危險。

綜合陸媒報導，12月30日有遊客在新疆阿勒泰的將軍山滑雪場，目擊2隻雪豹出沒，31日晚間工作人員又拍到其中一隻雪豹，當時雙方距離3~5公尺左右，中間還隔著保護網。對此滑雪場工作人員表示，目前雪豹未出現傷人行為，但下落不明，動物保護協會、林業和草原局、工作人員等都在尋找牠們，並提醒遊客如果看到雪豹，不要驚慌、圍觀或餵食，記得第一時間通報滑雪場。

雪豹有「雪山之王」之稱，屬於大陸國家一級保護動物，常在雪線和雪地之間活動，主要分布於青藏高原、帕米爾高原、天山山脈、阿爾泰山脈及大陸西部和中亞東部的其他高山地區。

專家指出，大型的肉食性野生動物通常都有固定的領地，如果離開了領地，很可能是被同類逐出，或牠們在領地內找不到足夠的食物，也可能是剛成年的雪豹正在尋找新的領地。而這次是第一次在滑雪場周圍看到雪豹，專家推測原因可能和生態保護得當、這個冬天降雪量大有關。