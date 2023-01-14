水電工通常多為男性，若出現高顏值女水電工，肯定會獲關注。英國曼徹斯特一名17歲的正妹受父親影響，選擇學習機電知識，立志成為一名電工，平時也會在抖音分享自己的生活與工作，豈料由於外型出眾爆紅，她近日還換上比基尼引暴動，但也收到不少質疑聲量。

根據《insider》報導，麥奎爾（Isabell McGuire）的父親是一名電工，從小受到爸爸的影響，她對機電類知識也很感興趣，長大後進入技術學院學習，希望成為一名合格的女電工，平時她會跟著父親到工地工作，也會利用閒暇時間拍抖音，擁有32.7萬粉絲。

麥奎爾提到，她接觸到電工一行後，才發現女性比例非常少，而且她也是班上唯一一名女學生，「有些女性遇到家中電器壞掉時，可能因安全因素或宗教關係，無法讓男電工到家裡維修，但女電工又不好找，感到非常苦惱，我想成為一名電工，就是希望讓幫助這些女性」。

麥奎爾說，但夢想成為一名電工的路上，卻屢屢遭人質疑，當她在學校考試取得高分時，男同學會感到不安，甚至暗示她不配擁有這個分數，而她將自己的工作照分享至抖音，同樣也被網友質疑電工技能，懷疑她是否能和男性一樣勝任這份工作，甚至表示她衣服很乾淨，根本是為了擺拍的假電工。

麥奎爾表示「不能因為我把自己打理好，看起來很乾淨，就認為我的能力很差」，起初她看到酸民的留言都會很難過，甚至開始質疑自己，但漸漸地她不再看負面留言，全心專注於自己的事業，也希望藉由自己的影片，讓更多女性了解電工，未來她還想開一間公司，提供女性全方位的電工培訓，鼓勵更多女性進入這一行。