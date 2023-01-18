太平洋島國論壇今天表示，由於擔心漁場遭到污染，太平洋島國敦促日本延後將福島核電廠的廢水排進海中。

日本政府上週表示，福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲毀損，用來冷卻反應爐內熔融核燃料棒產生的髒水，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質後，剩下的「核廢水」將「在今年春夏左右」排放至海中。太平洋地區還在努力因應幾十年前核試驗所遺留問題的島國，為此感到擔憂。

日本政府已於2021年4月拍板，將把處理過的100多萬噸福島核電廠廢水排入海中。

路透社報導，由17個島國組成的區域性組織太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）認為，福島核電廠的廢水若排進海裡，可能會對島國經濟所倚賴的漁場產生重大影響，而且世界上有超過一半的鮪魚是來自於那些漁場。

太平洋島國論壇秘書長普納（Henry Puna）今天在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行的會議中說：「我們這個區域堅持，在各方確認安全無虞前，不該將廢水排放進海裡。」

他補充說：「我們必須防止會導致或誤導我們走向另一場由他人造成的重大核子污染災難發生。」他在這場有公開直播的會議中說，太平洋島國的居民每天仍持續忍受核試驗遺留的長期影響。

美國1940和1950年代在太平洋島國進行核子試驗，馬紹爾群島（Marshall Islands）針對健康與環境受到的長遠影響，不斷向美方爭取更多補償。

1966年到1996年間，法國一直在其所屬的太平洋領地穆魯羅阿環礁（Mururoa Atoll）進行原子彈測試。

美國伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的科學家布斯勒（Ken Buesseler）今天告訴太平洋島國論壇，一個太平洋島國論壇專家小組正在敦促日本重新考量將廢水排海一事，因為沒有數據支持可行，也需要更多資訊佐證。

他表示，輻射物質會隨著洋流和潮汐在海洋中移動，且有污染魚類的風險存在。