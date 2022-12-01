大陸湖北省武漢市日前有名崔姓男子，他抱怨家中濾水器流出來的水，害他與剛出生的孩子和家人喝個一整年廢水，他指出去年11月買了某品牌的家用濾水器，日後在飲用水時，一直發現水質呈現混濁，他原以為是本身自來水質的問題，便不太在意，豈料，近期他在網路上看到有關濾水器的影片，再去檢查家中的濾水器，竟然發現上面的管線裝反了。

綜合陸媒報導，湖北省武漢市1名崔姓男子指出，去年11月買了某知名品牌的家用濾水器，幾天後，工作人員到府安裝完成，但是，後續在飲用濾水器流出來的水時，一直覺得水很混濁，一開始以為是本身水質的問題，便沒在意這問題。

直到，崔男在網路上看到濾水器相關影片，才驚覺濾水器管線可能裝反了，於是他開始檢查家中濾水器狀況，沒想到，淨水器容器上的「直飲水」、「濃縮水」兩端的管線是反的，他看了濾水器官方網站介紹，濃縮水是過濾重金屬、細菌、水垢等廢水，而直飲水這端流出的水是可以直接飲用。

男子去年11月才買來安裝的濾水器，沒想到管線竟然裝反，讓他氣罵「孩子喝一整年的廢水奶」。（翻攝自微博）

媒體收到崔男的爆料後，也聯繫到該品牌濾水器據點馮姓負責人，馮男透過影片查看表示，崔男加中的濾水器管線確實裝反了，工作人員在安裝過程中，粗心大意導致出現這樣的狀況，會儘快派人到府查看，不會逃避責任，會妥善處理，也對這次的事件深感抱歉。

然而，崔男得知這消息後，非常氣憤，他表示家裡才迎來新生命，這一年來都是用濾水器泡牛奶，沒想到孩子一直在喝「廢水奶」，這樣的疏失讓他很難以接受。

事件在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「真的是太可惡，孩子都1歲了，心疼」、「自來水煮沸後可能沒事，但濃縮水中的水垢、重金屬和細菌不知道含量多少」、「剛裝完，工作人員都不給測試一下水質嗎？」、「是不是反向證明，直接喝自來水一點事都沒有」、「不說小孩，大人喝多了也受不了」。