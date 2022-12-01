為教育大眾、並優化抗生素管理、減少抗生素抗藥性問題，中國醫藥大學附設醫院攜手輝瑞大藥廠共同簽訂合作備忘錄，宣示將持續投入資源、推廣抗生素管理及衛教，以降低台灣逐漸攀升的超級細菌比例，扭轉「因抗藥性而導致患者無抗生素可用」的窘境！
根據統計，目前全球每年死於抗生素抗藥性的人數估計為70萬人，預計到2050年將增加至 1千萬人，其中亞洲共有473萬人受影響；在台灣，則有高達7成以上細菌出現抗藥性狀況，可能源自於民眾使用不當、或過往的抗生素管理未落實等原因，這也導致台灣多項抗生素抗藥性細菌比例逐漸攀升。專家曾預估，2050年時台灣每年恐有3.3萬人因無抗生素使用而死亡。
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，民眾應該提升對於抗生素使用的理解，減少抗生素抗藥性的發生，才可以避免未來無藥可用的狀況，持續落實抗生素教育、對抗感染症危機，也將是疫情後的衛教新常態。
中國附醫透過AI智慧醫療，以尖端醫療科技縮短時間有效精準打擊病人的病菌抗藥性，進一步協助臨床醫師的優化抗生素使用，除了縮短病人的住院天數，改善病患的預後，更可貴的是幫助病人避免使用不正確的抗生素，進而降低健保花費。
輝瑞大藥廠總裁葉素秋指出：「輝瑞大藥廠在台深耕60年，是抗生素製劑研發與創新之市場領導者。希望可以藉由資源、學術力量的投入，與政府、醫界、學術界共同創造一個更為永續健康的環境，以共同對抗全球之抗藥性危機。本次非常榮幸與中國醫藥大學附設醫院合作，希望透過更多的衛教、更綿密的專業交流，強化大眾認知，減少抗生素抗藥性問題。」
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