日前大陸山東省青島市，有1名油漆工正在粉刷1處社區大樓的外牆，當他在處理3樓外牆時，竟然遭到1名老翁站在窗戶旁，雙手持菜刀猛向他揮砍，甚至還數度劈中掛在身上的油漆桶；對此，該油漆工指出，老翁因為不滿外牆粉刷的結果不如內牆一樣細緻，還向他怒罵「我的房子不需要你刷」，讓他相當無奈。

綜合陸媒報導，山東省青島市有1處社區大廈正在進行維修工程，工人身上掛著油漆桶在重新粉刷3樓外牆時，竟然有名住戶老翁雙手拿者菜刀朝著油漆工人揮舞，並大喊「我的房子不需要你刷」，數度還劈到施工人員的油漆桶子，附近發現的民眾便勸這名油漆工趕緊下來，以免遭受到老翁砍傷。

從影片中可見，老翁站在窗戶旁雙手各拿1把菜刀，猛往油漆工人揮舞，並且朝著工人身上掛的油漆桶猛砍示警；這名工人也回應表示，老翁家在3樓，並認為老翁若對外牆油漆刷的不滿意，他可以在重新處理。

油漆工也指出，這名老翁要求外牆的油漆要和內牆一樣平整細緻，但他則表示外牆與內牆不同，不可能做到那種程度，並對於自己是出來工作僅是餬口飯吃，便不惹事不和老翁理論。

社區的管理委員指出，外牆維護、維修工程會將繼續，也提到若在遇到這樣的狀況，建議直接報警；當地警方則表示，有收到辦案，雙方也已經和解，老翁也獲得油漆工人的諒解。

影片一出，網友紛紛留言表示「沒必要這樣吧」、「有的老年人真的道理說不通，太危險了」、「真的有些不講理了」、「好危險啊！如果砍斷繩子，後果不堪設想」、「這太過分了，太激動太危險了」、「就不能好好說嗎？非得要這樣」、「拿菜刀砍繩，想到都害怕」、「不滿意的話可以改，拿刀就沒必要了」。