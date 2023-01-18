日本一名男網友近日分享他3年前與出社會後對比照，只見他從一個青澀小鮮肉，變成一個長髮宅男，而且面容憔悴，看起來非常疲憊，由於變化太大，對比照引發熱烈討論，不少網友直呼「這確定是同一人？」

一名男網友@dakkotite在推特貼照片並表示，「成年禮到現在才過3年，我居然可以老這麼多，真是不簡單。」照片中他3年前參加成年禮時，留著一頭整齊短髮，露出深邃五官，整個人看起來非常清爽，豈料出社會後，他眼神變得很渙散，頭髮沒打理長到肩膀，無精打采地看著鏡頭。

由於反差實在太大，照片吸引1.3萬人按讚，不少網友表示「可見社會的摧殘有多可怕」、「我還以為是20歲與40歲對比照，沒想到這兩張照拍攝時間只差3年」、「雖然外在可以打理，但經過社會的摧殘後，眼神依舊騙不了人，下班後每天都好累」。

原PO接受日媒《LIMO》訪問提到，畢業後他工作並不穩定，因此經常換工作，一度壓力大到狂掉頭髮，平時在外面租房，偶爾才回老家，不僅高中同學對他的變化感到難以置信，就連許久不見的媽媽也被嚇到，直呼他看起來像是另一個人，目前他正嘗試拍影片當YouTuber，希望日後能成為他穩定收入來源。