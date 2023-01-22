Are they out there? 👽 Massive UFO-shaped lens cloud spotted in Turkey. pic.twitter.com/dy2arhZEdE — USA TODAY (@USATODAY) January 21, 2023

土耳其布爾薩市（Bursa）近日出現異象，一個超巨大的神祕橘紅色漩渦突然壟罩在城市上空，時間長達1個小時之久，乍看之下就像是不明飛行物（UFO）飄浮在天空中，讓當地民眾看了嘖嘖稱奇，畫面曝光後隨即引爆網友熱議，專家也曝光背後真相。

綜合外媒報導，布爾薩市19日出現異象，一團神秘漩渦壟罩在天空中長達1個小時之久，由於漩渦形狀完整，加上經過陽光照射，整體呈現詭異的橘紅色樣貌，猶如一艘UFO飛船盤旋在空中。當地民眾看見這幅奇異景象後紛紛拿手機拍下，並將照片PO網。

根據現場目擊者指出，這個巨型的不明飛行物體在布爾薩的上空滯留了1個小時，隨後又消失無蹤。畫面曝光後讓不少網友看了嘖嘖稱奇，認為它就是UFO，不過專家很快就打臉這樣的說法，直言這一大片不明物體其實是自然的天氣現象。

當地氣象局指出，這是「莢狀雲」（lenticular cloud）的奇特現象，是一種以透鏡形狀出現在高空的雲形，當富含水氣的空氣在山區或山脈間流動時，一連串大型的背風波便可能在順風向形成，如果溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分就會凝結成莢狀雲，由於外觀十分類似飛碟，經常被人誤以為是UFO。