據獨立俄語媒體《目前時間》(Current Time)的報導，土耳其似乎不再提供俄羅斯公民居留許可。

《目前時間》接到民眾的說法而報導這則消息。署名叫葉卡捷琳娜(Ekaterina)的女士說：「我聽到其他人說，無論我們提供什麼，俄羅斯人現在都得不到居留證。」

葉卡捷琳娜和她的丈夫從莫斯科搬到土耳其城市費特希耶(Fethiye)，他們夫妻居留土耳其的時間較早，有拿到居留許可。

土耳其外交部和移民單位，尚未就此事發表評論。

去年戰爭爆發後，總共有15萬3千名俄羅斯公民獲得了土耳其臨時居留許可，是俄羅斯外逃人口最大的目標國。根據土耳其移民局的數據，大約86%的俄羅斯人，申請一年期的暫時居留許可。

有沒有居留許可差別很大，得到允許的遊客，可以在土耳其停留長達一年，並且能夠自由出入；沒有居留許可的俄羅斯公民只能暫時在土耳其逗留，這意味著六個月內最多停留60天，之後他們必須離開，再重新申請入境土耳其。

居留證還賦予持有人開設土耳其銀行賬戶，還有孩子在當地學校註冊的權利。