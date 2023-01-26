一名女網友稱她的公公非常喜歡她的孩子，過年期間每天都要求孩子陪自己睡，她則不滿地說「把嬰兒當你家的玩偶嗎」，後來公公向她的丈夫告狀，丈夫竟直接動手打她，導致她手臂骨折和大片瘀青，而公公當下還抱著孩子站在門外看，讓她超傻眼且傷心。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她在過年期間發現公公經常把她的兒子抱走，公公還要求要和孫一起睡，讓她怒批「請問是把嬰兒當你家的玩偶嗎？」後來公公得知她的不滿後，竟還偷偷打電話給她的父親告狀，「試問你60幾歲有事情不能用說的，要用告狀方式說我在婆家哭？」

該女網友說後來公公用告狀方式越說越誇張，最後她的丈夫也看下去，竟直接朝她動手要她冷靜，她稱當時造成手臂骨折，傷口滲血還沾到衣服上，而公公就抱著孩子在門外，她發文罵「看著媳婦被打，公公關門裝傻」，目前已經就醫，她無奈說今年過年真心寒。

其他網友留言「家暴只有0跟1，離婚是最好的選擇，千萬不要相信男人說的我只是一時衝動等話」、「驗傷提告....提傷害精神賠償，想和解撤告就拿孩子扶養權來換」、「孩子的問題，如果你覺得你可以跟孩子過一輩子，不再有對象，那你可以爭取撫養權」、「打女人的垃圾」。

一名女網友稱她的公公非常喜歡她的孩子，過年期間每天都要求孩子陪自己睡，她則不滿地說「把嬰兒當你家的玩偶嗎」，後來公公向她的丈夫告狀，丈夫竟直接動手打她。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

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