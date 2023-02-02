日本過去經歷戰爭與地震，但古建築依舊保存完整，讓人感到不可思議。大陸湖南大學建築學院教授柳肅提到，日本地震非常頻繁，而且還歷經過二次大戰，但以京都和奈良為例，古建築幾乎未受損，而且還很完整，主要與戰爭位置、建築結構及文化有關。

大陸湖南大學建築學院教授柳肅表示，日本位於地震活躍區環太平洋火山帶，所以地震相當頻繁，還經歷過第二次世界大戰，美軍在廣島、長崎投下2顆原子彈，導致日本戰敗投降，不過美國當時主要是為了威嚇，因此選擇兩座小城市。

柳肅解釋，日本古建築主要分布於京都和奈良，投下原子彈並未傷到重要古建築，雖然二戰時美國採取地毯式轟炸，確實對日本造成嚴重破壞，但戰區並不是這兩座古都，古建築才未受到波及，而且其他古蹟密集度高的城市，也不是戰略要地。

此外日本火山地震多，但他們建築主要使用木材及榫卯結構，木建築韌性高且耐震，遇到地震不容易被震倒，這也是為何現今日本建屋，依舊大量使用木材的原因，再者受到文化教育影響，日本很早就有保護古建築的概念，就連發生戰爭時，都會盡量不傷到古蹟，戰後恢復和平，在經濟富裕的情況下，就會對古建築投入大量經費與精力。

柳肅分享自身經歷，他曾飛往日本與當地專家一起修復古建築，一次他們修建古石橋時，他看到貨車運來大量新毛毯，日本專家從橋上拆下一塊塊石頭，就用毛毯包裹，避免石頭因破撞而損壞，可見他們對古蹟有多重視，也讓他感到相當佩服。