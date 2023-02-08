日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」母公司近日市值蒸發160億，原來是岐阜縣一名17歲金髮高中少年在一家分店惡作劇，舌舔茶杯、醬油瓶後放回原位，甚至還用手沾口水塗抹轉盤上的壽司，影片曝光後造成壽司郎生意嚴重下滑，雖然少年爸媽出面道歉，不過業者堅持提告。最新消息指出，該名少年表示不能再給學校添麻煩，決定主動退學。消息傳回台灣後，許多網友直呼「大快人心」。

據日媒《newsポストセブン》報導，鄰居透露該名少年其實是很乖的孩子，會幫忙附近鄰里的農活，平時頂著一頭黑髮，只是在寒假時解放一下，才在爸媽同意下染成金髮。事件爆發後，除了高中生受到公審外，家人也因此受到連累，一家人累得筋疲力盡，就連高中也接到一系列投訴電話，少年認為不能再給學校添麻煩，因此決定主動退學。

對此，許多台灣網友紛紛回應，「看到新聞後只能說真是大快人心」、「生了猴子不教，就讓社會來教你」、「日本啃老+1，這就算去學校、去找工作，都混不下去了吧」、「笑死拍到社死再拍啊抖音猴」、「日本社死很可怕的」。

據了解，該名少年今年1月下旬在壽司郎分店惡作劇，同行友人拍下後上傳網路，影片曝光後引發熱議，在日本被封為「壽司郎舔舔事件」（スシローペロペロ事件），壽司郎因此全面更換醬油瓶、重新清洗茶杯，並在店內加裝壓克力板以防類似事件再發生。雖然少年爸媽雙雙為此道歉，也帶著高中生向店家低頭致歉，不過壽司郎發出聲明表示，刑事、民事求償動作都會繼續進行。