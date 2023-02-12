許多人前往百貨公司、大型商場或是休息站上廁所時，會因為公廁隔間門板底下的超大縫隙感到困擾，擔心不小心春光外洩，對此，國外一名網友曝光背後3大隱藏功能，不僅兼具衛生及成本考量，更重要的是在緊急情況下能立即有效的進行應對。

綜合外媒報導，抖音（TikTok）用戶MattypStories上傳一段影片，近日引爆網友熱議，內容提到，公廁門板之所以要在底部留出縫隙，其實是有原因的，背後隱藏了3大用處。首先，基於安全考量，一旦發生緊急狀況，外面的人可以很快掌握內部情況，並對使用者提供協助。

其次是更容易清潔，他指出，公廁使用率高，意味著一整天下來需要多次進行打掃，門下的空間會使清潔工作變得更加容易。第三，以成本來看，「買一扇被切掉一部份的門，比買一扇完整的門來得便宜許多」。

而MattypStories的說法，與移動廁所租賃公司WC Portables在官網上，針對公廁門板做短的說明不謀而合。MattypStories進一步指出，廁所無可避免是一個會散發臭味的環境，但門板與地板之間的縫隙能加速氣味快速消散，同時也因為空間並非密閉式的，會讓使用者感覺有人在關注他們如廁，所以會傾向加速上廁所，能大幅減少公廁排隊的時間。