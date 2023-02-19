明太祖朱元璋出身貧寒，痛恨貪官汙吏，登基後便大刀闊斧整頓吏治，更在劉伯溫的匡扶下成就明朝大業，甚至得以在危急時刻轉危為安。其中最為經典的是，一位名叫張昶的大官，終年衣衫襤褸，衣服破了也不換，但朱元璋看了之後卻直誇他是個清廉的好官，反倒是劉伯溫卻一口咬定「此人留不得」。

根據《搜狐網》報導，元順帝當年為了招降朱元璋，派了張昶前去遊說，不過沒有成功，反而朱元璋見他相當有才能，便把他留下當作自己人。後來朱元璋稱帝後，張昶因為熟悉前朝典故，協助大明王朝建立國家制度，頗受朱元璋信任，還賞賜了他不少金銀財寶，但通通被張昶拒絕，寧願穿著自己的破衣服，此舉看在朱元璋眼裡，反而認為他是個清廉的好官。

不過劉伯溫私下卻告訴朱元璋，「張昶此人心思縝密，留不住。」朱元璋聽了之後不置可否，還認為劉伯溫是在忌妒，並勸他應該拋開成見。然而事實上，張昶一直想要回歸元朝懷抱，為了毀掉朱元璋的大業，他一方面建議朱元璋可以放鬆好好享樂，慫恿他當個昏君；一方面又希望對百姓採取嚴刑峻法，大量消耗朱元璋的民心。

直到某次張昶生病，有官員前去他家探視時發現了一封家書，意外起底張昶一直跟元朝勢力有所聯繫，而張昶看東窗事發也不演了，坦承「身在江南，心思塞北」，之所以執意穿著破舊衣服也是因為思念前朝。朱元璋此時才驚覺劉伯溫的告誡所言不假，氣得下令誅殺張昶。