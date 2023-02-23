新光醫院第二醫療大樓今動土，董事長吳東進、副總統賴清德、帛琉副總統席嫵度、健保署長石崇良、台北市長蔣萬安均到場參與。（林周義攝）

副總統賴清德（右二）與新光醫院董事長吳東進（右一）等人23日在「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」動土典禮上一同合影。（張鎧乙攝）

新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」動土典禮23日舉行，新光醫院董事長吳東進（左起）、副總統賴清德、新光合成纖維董事長吳東昇、帛琉副總統席嫵杜與台北市長蔣萬安等人持香祈福，祈求工程圓滿順利。（張鎧乙攝）

新光醫院第二醫療大樓今動土，董事長吳東進、副總統賴清德、帛琉副總統席嫵度、健保署長石崇良、台北市長蔣萬安均到場參與。該棟大樓以新光創辦人吳火獅之妻吳桂蘭為名，將增設314張普通床位，其中200多張全為單人房，預計2026年完工，提供大台北地區民眾更好的服務。

吳東進指出，先父吳火獅先生常說，興建一所現代化的醫院，是企業對社會最好的回饋。今天動土興建的第二醫療大樓命名為桂蘭樓，是為了紀念先母吳桂蘭女士。新建大樓工程採綠建築設計，由於靠近廢河道，土質鬆軟，地下開挖深達24米，連續壁更深入地下48米，以穩固基礎，全棟地上12層地下4層，總坪數約1萬3000多坪，其中地下4層與本院對接，具有相當的工程難度，預計工期是1249天，預估2026年6月底前完工。

新光醫院院長侯勝茂表示，新光醫院第二醫療大樓是國際級大樓，預計將來在國際評比上毫不遜色。副院長洪子仁表示，桂蘭樓的興建，主要原因是士林、北投、三重、蘆洲的民眾反映病床一床難求。民國85年，衛生署核定新光醫院314張普通床位，今日開工動土典禮結束後，預計會在3年左右的時間將桂蘭樓建立起來。

洪子仁表示，桂蘭樓最重要的特色有幾個。第一、314張普通病床新床位中，有218張全是單人房，這是為了避免院內感染，並朝向未來醫療發展的趨勢，即全責照護的方向來建置；第二、未來心血管中心也將建置在新大樓，整個心臟內、外科都會進駐，包含導管室、開刀房、冠心病監護室（CCU）、心臟戒護病房等。

為響應政府的淨零排放，洪子仁表示，建築的規劃和設計，會朝超節能減碳、智慧醫院的方向來做。桂蘭樓會是台灣未來最新的智慧醫療大樓，希望儘早投入醫療服務，滿足大台北地區民眾的需求。他建議健保署，因如今已有許多民眾不希望與他人共用病房，應適度降低未來城市地區健保床的比例，讓醫院能有空間去設置單人房。