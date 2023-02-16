副總統賴清德16日出席「世界母語日-原住民族語言發展會議」時表示，行政院預計5年投入3百多億。（鄧博仁攝）

副總統賴清德（左1）16日出席「世界母語日-原住民族語言發展會議」並頒獎。致詞表示，政黨之間的族群政策有一些不同，有的是族群融合，民進黨則是多元尊重，因此原住民族從9族變成16族，用國家計畫推動語言復振。他並提到，台灣的語言中，台灣話流失的比率是60％，客語是70％、原住民語則是90％，非常嚴重。（鄧博仁攝）

政府力推原住民語復振，副總統賴清德今天表示，各政黨之間的族群政策有些不同，有些政黨是主張「族群融合」，民進黨則是主張「多元尊重」，不斷把各族母語當作國家語言，並且用國家計畫來推動，他也呼籲大家一起合作，否則光靠政府的努力將力有未逮。

賴清德今天出席「2023世界母語日－原住民族語言發展會議」，並頒獎給復振和推廣有功人員，他致詞時一開始就強調，要代表蔡英文恭喜23位得獎者，並且要向所有原住民語言復振師表達最高的敬意，「感謝你們日以繼夜，不分地點，不分時候，全心全力的在復振原住民語言」。

他認為，能夠把母親的話，還有vuvu的語言重新找回家庭、進入學校社區，甚至進入教會，這個對原住民語言保存、原住民文化的推廣，可以說有非常大的貢獻，他為此，特別代表蔡英文總統感謝大家。

賴清德提到語言的重要性，他引用客家前輩、台灣文學之父鍾肇政說過的話「沒有客家話，就沒有客家人」強調，同樣的「沒有原住民語言，就沒有原住民」，全球有6000多種語言，其中有40％以上瀕危，每兩個禮拜就有一種語言會消失，台灣的語言也同樣面臨這個情況。

賴清德表示，據他的瞭解了，台灣話流失的比例是60％，客語流失的比例是70％，原住民語言流失的比例是90％，「這個情況是非常嚴重的」，所以蔡英文總統擔任總統之後，把語言復振當作是非常重要的一件事情。

他列舉歷任行政院長在母語復振上的努力，其中林全在院長任用，2017年6月通過《原住民語言發展法》，將原住民語言列為國家語言；他自己擔任行政院長時，也積極推動《客家語言發展法》《國家語言發展法》，將客語、台語，馬祖語都列為國家語言。

他說，蘇貞昌在任內也通過國家語言復振計畫，以300億元的經費做國家語言的復振工作，這個工作未來一定是請陳建仁去承擔這個重責大任。

賴清德特別跟與會者提到，其實政黨之間的族群政策是有一些不同的，有些政黨是主張族群融合，民進黨則是主張多元尊重，就是因為民進黨的族群政策是主張多元尊重，所以原住民族本來是9族，現在變成16族。

此外，他說，各族的語言我們也不斷的把它當作國家語言，用國家計畫來推動，這點就可以看的出來，所以他非常希望，未來能夠大家一起合作，因為光靠政府的努力是力有未逮、必須要靠大家一起來。賴清德致詞的最後也以原住民語跟大家問好。