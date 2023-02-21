行政院新任發言人陳宗彥日前遭人揭發，在擔任台南市政府新聞及國際關係處長時，曾多次接受業者性招待。陳宗彥在第一時間召開記者會否認指控。但是到了傍晚，陳宗彥卻辭去行政院發言人一職。

外界解讀此事是民進黨內部鬥爭。因為賴清德日前為整頓民進黨，除了對涉及賄選的台南市議會議長邱莉莉祭出停權處分，更針對總統府前國策顧問黃承國訂出排黑條款。此舉引發黨內既得利益者不滿，對賴清德反撲。但是賴清德沒有包庇陳宗彥，而是主張誠實以對。

民進黨內鬥是民進黨的家務事。但是此事卻對全民有利。

陳宗彥首先否認指控，卻繼而辭職。充分顯現民進黨人拒絕認錯，企圖欺騙國人的本質。民進黨一向擅於包裝，長於偽裝。包裝就是掩飾不法，偽裝就是遮掩醜事。因此即使民進黨內藏汙納垢，民眾卻被蒙在鼓裡。

民進黨內不同派系內鬥，為了既得利益互揭瘡疤，正好把各派系中不法或不肖人士的醜惡行徑公諸於世。

此次事件讓國人再次看清民進黨內不肖人士的真面目，也提醒民眾，日後必須對民進黨人的一言一行仔細檢視，以免繼續受騙。不但對於未來選舉時慎選候選人有莫大的助益，也有助於澄清吏治。

希望賴清德無懼反撲，再接再厲，一舉清除民進黨內的汙穢。不但有助於提高賴清德個人聲望，也是國家社會之福。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※