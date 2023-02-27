國防部公告「全民防衛動員法」修正草案，一旦發生戰爭，總統發布全國動員令，政府可以對媒體從業人員給予必要管制，連網路平台從業人員也要接受調查。中廣董事長趙少康表示，怎麼打著民主旗幟成立的政黨，現在想方設法就是要掐住媒體喉嚨，巴不得所有訊息都照蔡英文民進黨的意思發布，再怎麼害怕丟掉政權，也不能這麼粗暴難看。

趙少康說，民心思變，讓民進黨緊張，台灣傳統媒體幾乎已經一片綠油油還不夠，蔡政府先是要推數位中介法，管制網路媒體平台和論壇，引來強大民意反彈後，只好先收手，暫且不發，這次換國防部搞全民防衛動員法，打算把傳統媒體跟新媒體一把抓，根本是「藉動員之名，行管制控制之實！」是另一種變相的媒體戒嚴法。

趙少康痛批，國防部不思反戰避戰，平時只會花大錢拍各種美輪美奐的軍武影片，戰時又只想著怎麼洗人民的腦，管媒體從業人員跟訊息，真假消息由誰來定義？只有政府的大內宣算真？難怪PTT鄉民都在酸「是民進黨選情緊張吧？」「塔綠班喜迎戒嚴」。228前夕傳出這樣的法案，難道民進黨打算恢復「動員戡亂條例」？帶領台灣走向民主倒退？