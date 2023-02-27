民眾黨立委陳琬惠日前踢爆，行政院前發言人陳宗彥11年前任職台南市政府時，疑似接受性招待並涉嫌喬事，陳琬惠26日再爆料表示，小芸經紀人留下一個電話，希望進一步連絡。媒體人謝寒冰今(27日)在《洪淑芬辣晚報》指出，小芸經紀人這時跑出來，是不是表示她的安全遭受威脅，必須要這樣自保，後面的水恐怕還很深。爆料者想做到什麼程度，後面還有多少料還沒爆，牽涉到多少局處？這是對賴清德最頭痛的問題。

謝寒冰表示，台南這個糾結不清的東西，還會不會有未爆彈？對賴清德來講，他是非常頭痛。想想看，為什麼那個小芸會跑出來？都隔11年了！聽到她還有經濟人也很訝異，就算那年18歲，現在也29歲了。一般在酒店的話，25歲都已經是要升媽媽桑的等級了，29歲真的年紀有點大。

謝寒冰指出，那為什麼這時候她的經紀人會跑出來？這背後可能有種種原因，那有一種可能的原因就是，她是不是覺得自己的安全受到威脅？不然正常這種情況，誰會願意跑出來？想想看，如果她這時候曝光或跑出來的話，她會得最很多方勢力，然後她以後還要不要再從事這個行業？

「那為什麼這時候她要去聯繫，假設那真的是她的經紀人？」謝寒冰強調，假設那真的是小芸想要出來講的話，那是不是表示她遭受到非常大的威脅？她必須要找這樣的一個方式來做自保？不然的話可能有人會動她，可能有人會讓她消失在地球上？所以恐怕這後面的水還非常非常深！

謝寒冰提到，陳琬惠也是一副欲言又止的樣子，這中間大概還有很多其他的問題。而對賴清德來說，就是這後面到底還有多少料沒有爆？賴清德自己恐怕都沒有什麼把握。因為光是看陳宗彥，他隨隨便便一個小時之內，就可以把整個案子全部搞定，這牽涉到多少局處？那這些人都只是單純接受陳宗彥的請託嗎？還是有更大的勢力直接壓下來，要他們去這樣做？

謝寒冰直言，所以對賴清德來講，他真正難過的關，是他們黨內踢爆的這個人，到底想要做到什麼程度，然後他能夠跟大家談到什麼樣的價碼？這才是賴清德最頭痛的問題。