南投縣第2選區立委補選4日落幕結果出爐，民進黨蔡培慧以4萬5218票當選，險勝國民黨林明溱4萬3293票。民眾黨台北市議員林珍羽5日在《新聞大白話》節目指出，賴清德輔選證明了四個重點，中央成效不彰還是能贏，選完黨主席後成功串連各派系，證明他不需要小黨、側翼、網軍也不會敗選，並且全力投入而催票成功。從閣揆陳建仁跟蔡培慧感謝不同的人，可看出這次選舉讓蔡英文、賴清德的緊繃關係，又再拉回來了。

「賴清德的黨主席首戰，坦白講，我覺得這叫幸福來得太突然！」林珍羽表示，為什麼國民黨會輸得那麼難看？藍營重鎮為什麼會輸將近2千票？是因為他們大意。英系為什麼到最後一天才出現？因為他們覺得不會獲勝，不需要花這個力氣去拉這場補選。

林珍羽指出，但是從這邊可以看出來，陳建仁的神邏輯，好像因為陳建仁是閣揆，所以贏得這場選戰？但是蔡培慧是感謝賴清德，一路手把手地拉拔我。這次賴清德的選戰有四個重點，第一，中央的成效不彰，賴清德幫你善後，他還是可以贏。第二，同時賴清德向蔡英文證明，黨主席選完之後，他成功串連了各派系。第三，再次向英系證明，我不需要那些小黨、側翼、網軍，我賴清德也不會因為被你們攻擊而敗選。

「第四，賴清德全力地投入，你看他下去了幾十次了嘛！」林珍羽強調，這告訴你，我賴清德是催票成功的，因為連藍營都發現了，這次投票率大於他們的預估。這次英德關係再次緊繃，陳建仁跟蔡培慧同時間感謝不同的人，可以看出他們這次的緊繃關係，又再拉回來了。