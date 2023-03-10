陸委會昨(9)日宣布，從今(10)日起將恢復深圳、廣州等10個定期航班航點，另將開放瀋陽、海口等13個航點包機申請，此外，下周將宣布清明節前開放「小三通」細節。對此，中國文化大學政治學系兼任教授林忠山認為，此舉不僅顯示蔡政府已掌握到台灣反戰謀和的民意，也凸顯行政院長陳建仁與副總統賴清德，甚至是前行政院長蘇貞昌的不同。

陸委會昨會同交通部、衛福部召開記者會，公布「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，宣布今日起，開放大陸10個定期航班航點及13個包機航點的「10+13」方案，並由交通部於近日內公布執行細節後實施。此外，政府確定將於清明節前開放「小三通」客運中轉，將在下周公布執行細節及配套作業。

對此，林忠山今日接受《中評社》訪問時認為，在這個時間點恢復兩岸直航點，是因為蔡政府掌握到民意已有反戰謀和的想法。此外，林忠山認為，陳建仁也想藉此強調自己沒那麼反中，凸顯自己與賴、蘇的不同。

對於蔡英文在訪美前，恢復10個兩岸直航點，林忠山直言，蔡英文純粹是感受到民意的反戰，並不認為蔡英文會有平衡對美、對中的想法。