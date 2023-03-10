為蔡英文訪美恢復兩岸直航？ 陳建仁回應了

行政院長陳建仁今出席立法院會報告施政方針並備詢，針對兩岸航點恢復一事，許多委員相當關心，國民黨立委萬美玲質疑，陳建仁周二在立法院備詢時才說對岸「口惠而實不至」，卻出現如此大的轉折；陳建仁回應，當時是回應會不會有陸客來台旅行，當時回答目前為止陸客還沒開放來台，這是口實而不惠，要把前後字句搞清楚。

萬美玲追問，昨天突然間開放的直航點原因是什麼？陳建仁回應表示，有幾個很重要理由，是疫情管控很不錯，而且全民也有集體免疫力，加上228假期後，疫情仍穩定，很多國人有這樣需求，特別台商有回台需求，考慮到台商和台生的需要，讓他們能順利回國，加上清明節要到了，就會開始考慮開放。

萬美玲質疑，外界解讀是因為蔡英文總統要赴美國，所以先釋出善意？對此，陳建仁否認，那解讀錯誤，蔡總統出國行程安排總統府會確定後說明，但考慮到兩岸通航點實際上是因應疫情的管控和台商、台生的需要。

至於陸客來台觀光事情，大陸到現在為止，都沒有開放旅行團來台，這是上次說的「口惠而不實」；萬美玲酸，「院長你也不要緊張」；陳建仁回，「我沒有緊張」；萬美玲繼續說，要幫蔡英文總統出訪過境美國釋出善意也好或兩岸交流努力也罷都是好事，但剛剛特別有說並非全面開放。

國內旅遊觀光業對陸客來台期盼，是陸方先禁陸客來台，如果大陸開放陸客來台是否會跟進？陳建仁說，如果觀光的話，只要符合入境條件當然歡迎。

萬美玲說，希望能繼續為兩岸交流努力，才能達到陸委會主委邱太三所說的「春暖花開」；陳建仁回應，兩岸交流需要在健康永續的情況下進行。