南投縣第2選區立委補選4日落幕結果出爐，民進黨蔡培慧以4萬5218票，打敗國民黨林明溱4萬3293票。媒體人謝寒冰今(5日)在《新聞大白話》節目指出，藍軍犯了很多錯誤，地方上游顥曾第一高票當選南投縣議員，為什麼林明溱南投縣長剛卸任就叫他回來選？但這對國民黨也不失為一個好的結局，在總統大選前先敗一仗，讓藍軍自己好好想清楚，到底做錯了什麼事情，把所有犯的錯仔細檢討一遍，否則敗局一定會再重演。

「我想唯一出乎大家意料之外的，就是投票率出奇地高！」謝寒冰提到，本來開票的時候，綠營估投票率大概只有3成6，藍營估4成，結果實際上的投票率將近4成5，比各方估計都高很多。

謝寒冰指出，藍軍一開始就犯了很多錯誤，比如說，為什麼林明溱南投縣長剛卸任，就叫他回來選這個，很奇怪。地方上又不是沒有人要選，本來游顥其實就要選，游顥在當地的支持度其實也不差，之前也曾經第一高票當選過南投縣議員，所以為什麼不提名他？這也很怪。把林明溱找回來之後，又怕地方派系產生各種疑慮，逼得林明溱跟他兒子喊出來說，我們父子兩個2024都不會參選，那不是更怪嗎？

「只當8到10個月，請問你這立法委員去當他幹什麼？」謝寒冰直言，8到10個月要怎麼去服務鄉里？看起來都是不太對頭。所以整個策略錯誤，提名的過程也錯誤，導致整個失敗。昨天連許淑華也很緊張，因為一開始連她的南投市都輸，到最後才扳回來，所以縣長許淑華也顏面無光，她的本命區才贏1616票，所以國民黨這次整個在南投的表現就是不行。

謝寒冰強調，這對國民黨也不失為一個好的結局，為什麼？因為一直很擔心國民黨那個勝驕敗餒又來了。2019就是太開心，以為總統勝券在握，大家黨內互打，打到亂七八糟，到最後就是拱手讓人，而且輸得奇慘無比。這次在總統大選前先敗一仗，讓藍軍自己好好想清楚，到底做錯了什麼事情，到底哪裡整合得不好？把所有犯的錯仔細檢討一遍。這些天王巨星們，自己也要去想想看，真的有這麼天王嗎？

謝寒冰說，藍軍過去三連勝，是因為民進黨實在爛透了，讓大家受不了，沒有別的選擇只好投給國民黨。2024重點是拉下民進黨，而不是個人的勝敗，如果想的是個人的勝敗，那只能說敗局一定會再重演。