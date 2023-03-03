現代零食、糖果百百種，但也衍生出嚴重肥胖問題，因此無論零嘴還是飲料，低糖、無糖反而成為賣點，不過二戰時「糖」卻非常的貴，由於糖是人類維繫生命的必需品之一，因此戰爭時，而成為必備口糧，主要用於幫助士兵迅速補充能量，有足夠體力進行長時間戰鬥。

根據《國家人文歷史》報導，以第二次世界大戰的美軍口糧為例，分為A、B、C、D、K五類，A、B屬於需加熱口糧，C和K則是戰時口糧，顧名思義就是戰鬥時食用，其中K是肉製品罐頭和餅乾，剩下的主要就是糖，而D緊急口糧是軍用巧克力棒，不僅熱量極高，而且方便攜帶，也不容易融化，就連美國海軍裝在救生筏上的口糧也是口香糖和水果味硬糖等。

1942年《紐約時報》一篇報導指出，美國士兵和水手無論到哪裡，糖果都會和槍、汽油一起被送上戰場，由於大量糖果被送到前線，加上當時美國製糖業仰賴國外供應商，因此出現糖供應困難，從1942年到1945年間，美國還限制糖的配給量，民眾只能排隊購買糖果，二戰期間日本也面臨同樣問題，當時糖價格上漲約300倍，是所有物資中漲最多的。

由於糖果熱量高且便於攜帶，所以成為應急口糧，美國相關單位在1944年對作戰部隊進行測試，安排4名自願的美國飛行員待在救生筏5天，期間只吃冰糖和水，發現雖然所有人體重都減輕了，但將人送往醫院休息並攝取食物後，他們竟迅速恢復正常，這也顯示糖類可以快速為人類補充能量，也證明糖果在軍隊中的重要性。