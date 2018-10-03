新聞透視－陸美對抗升級 台慎打美國牌

2018年10月03日 04:11 中國時報 羅印冲

陸美衝突一覽表

陸美加大在南海的角力。圖為2015年5月美國海軍網站公布系列照片，濱海戰鬥艦沃斯堡號南海航行時，大陸派出鹽城號（後方紅圈處）監視。（取自美國海軍官網）

伴隨陸美貿易戰火延燒，雙方敵意有日漸加深之勢，且從經貿、外交、地緣政治、對台等，再向軍事對峙延伸擴大。這次陸美軍艦海上較量，險些相撞，情勢緊繃至極，夾處於兩強中的台灣，必須謹慎因應陸美可能進一步衝突，蔡政府沒有誤判情勢的本錢。

陸美緊張局勢升溫，華府上月對另外2000億美元大陸進口產品增收關稅，北京也立刻回敬600億。大陸並隨即喊停國務院副總理劉鶴率團赴美磋商的計畫，雙方僵持不下，貿易戰成為持久戰，川普也只好坦言「現在談判為時尚早」。

美打「台灣牌」 屢踩北京痛腳

雙方的摩擦、對立還延伸到其他領域。在外交領域，薩爾瓦多與台灣斷交後，美國一連召回駐多明尼加、薩爾瓦多和巴拿馬等國使節，顯然認為北京除了挖走台灣邦交國，也侵犯了向來屬於美國後院的拉丁美洲勢力範圍。

「台灣牌」也是美國用以向北京施壓的慣用招數，除了此前接連通過《國防授權法》《台灣旅行法》，最近又宣布向台灣出售包括F-16戰機配件在內的新一批軍備，招招踩在北京痛腳上，也不斷挑戰「一中原則」底線。

陸拒美艦停港 美海空抵近偵察

在政治領域，川普利用聯合國舞台，公然指控北京干預美國的期中選舉。面對此一嚴厲指控，大陸國務委員兼外長王毅隨後立刻發言反駁川普，強調大陸從不干涉他國內政。雙方針鋒相對，火花四射。

陸美角力也擴大到軍事領域，美國因為大陸向俄羅斯購買戰機和飛彈系統，提出制裁中共中央軍委裝備發展部及其部長李尚福，大陸不甘示弱立刻回擊，大動作召見美國大使抗議，並召回正在美國參訪的海軍司令沈金龍，同時推遲陸美兩軍會談，並拒絕美軍艦停靠香港。

接著美軍就有實際行動，先出動B-52轟炸機在南海和東海空域演練，再出動飛彈驅逐艦狄卡特號駛入南海島礁12浬，逼得大陸派出「中華神盾」蘭州艦警告驅離，兩艦還險些相撞。陸美關係緊張態勢攀向高峰。

化解兩岸僵局 台灣最佳策略

面對陸美關係和區域局勢風雲變化，台灣夾處於陸美兩強之間，蔡政府必須謹慎面對及預為因應未來可能的新變局。對台灣而言，最佳策略仍是盡速化解兩岸僵局，避免台灣在陸美兩強的角力下淪為「籌碼」或「棋子」角色。尤其不能誤判情勢，以為「聯美抗陸」就能力保台灣的生存發展。須知台灣處境如同兩頭大象腳旁的小草，稍有不慎，就可能賠上沉重的代價。

(中國時報)