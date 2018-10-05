美軍密謀 11月在台海軍演

2018年10月05日 04:13 中國時報 蔡致仁 、 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

美國媒體報導，海軍太平洋艦隊提出機密草案，建議11月實施一星期的全球性軍演，擬派軍艦與戰機行經南海與台灣海峽。此舉意在警告大陸，美方已準備好對抗其軍事擴張。大陸官方昨尚未正式回應，但官媒《環球時報》發社評痛批美國，強調「中國近海不是美軍單邊表演的舞台」。

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，該草案建議太平洋艦隊在11月的一星期內進行一系列活動，目標是讓軍艦、戰鬥機及部隊高度集中操演，展示美國可同時在多條戰線迅速反制潛在敵人的能力。

陸批「中國近海非舞台」

草案還建議美軍的船艦和飛機行經南海和台灣海峽附近，宣示在國際水域的自由航行權。這表示美軍活動會接近大陸領土。美國官員強調，無意與大陸捲入戰鬥，但也坦承大陸經常認為這些任務是挑釁，情報圈可能就陸方反應表達憂慮。

儘管一名軍方官員說，「這只是一個點子」，但CNN指出，該草案已經有一項機密名稱，並已在軍方的多個層面傳播。但五角大廈和太平洋艦隊均拒絕證實或者評論。五角大廈發言人伊斯特本表示，不針對未來行動發表意見。

美台都逢選舉 時機敏感

美國與大陸的貿易對峙日漸升高，僅僅數天前雙方軍艦差一點在南海相撞。按照機密草案，美軍軍艦下次通過台海的可能時間在11月。11月6日是美國期中選舉，緊接著11月24日是台灣的九合一選舉，時機相當敏感。

陸社會逐步適應美施壓

CNN指出，如果這場演習成真，陸美屆時在台海或者南海產生軍事摩擦，將對希望贏得期中選舉的川普政府產生負面影響。

環時社評表示，大陸社會正在心理上逐步適應美國的對陸戰略調整。中方相信，從政府機構到軍方都在制定相應的預案並開展有關準備。因此現在無論從美方傳出什麼樣的對陸施壓信息，中方都不至於慌亂。「大陸對國家有能力應對美方的挑釁還是有信心的」，「美軍越往前拱，其遭遇解放軍激烈反應的風險越高，雙方艦機對峙的距離會越近。這樣的情況極限化，等於將陸美戰略關係及亞太和平的決定權交給具體的飛行員和艦船指揮官甚至輪機長。和平與穩定會在某些時刻變成令人心跳的鋼絲舞」。

(中國時報)