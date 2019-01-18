竹田驛站百年慶 學童創作花燈
竹田國小附設幼兒園學生這學期以百年歷史的竹田驛站為主題進行研究，17日舉辦學期末成果發表，學童們分組介紹驛站歷史及構造，並配合今年台灣燈會在屏東，合作一座驛站火車花燈，也將一學期作品集結成冊，製作成可愛的桌曆。
竹小幼兒園30名學童這學期除了到驛站校外教學，由解說員解說車站歷史、構造，及火車運行外，學童們也學習搭火車到屏東及南州，了解如何買票、一卡通使用等生活常識。校長謝俊明說，課程是跨領域學習，融合藝文、自然、語文等科目。
17日學期末成果發表，家長們也到校和學童分享成果，學生分組介紹這學期學習成果，現場展示學童的驛站繪畫，及合力創作的驛站火車花燈，並舉辦點燈儀式。學童們也將繪畫集結成冊製作成桌曆，充滿了童趣，
謝俊明說，孩子們都很喜歡火車，也很愛上這項課程，常常問老師「我們什麼時候去竹田車站？」經過一學期，孩子更了解竹田在地文化及歷史根源，驛站也成為生命中的一部分。
竹田鄉長傅民雄也參加發表會，他說竹田驛站今年正好通車百周年，木造驛站則是建造80周年。公所今年也會針對百周年慶舉辦系列活動，讓更多人到竹田觀光，看見竹田之美。
(中國時報)
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