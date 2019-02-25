狙擊手驅離38架違規無人機

2019年02月25日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，網路瘋傳的無人機表演成為活動亮點之一，不少空拍玩家躍躍欲試，嘗試以「上帝角度」飽覽地面風景，但擔心安全，大鵬灣國家風景區管理處委託專業人士進駐制高點，針對未依規定起飛無人機進行「狙擊」，截至目前已驅離38架。

屏東縣政府首創引進Intel300架無人機燈光展演，由無人機光點排列組合變化出鮪魚、燈塔等圖形，讓現場遊客驚嘆連連，留下深刻印象。

鵬管處長許主龍表示，依據往年經驗，總有空拍機玩家會試圖升空取景，但考量遊客安全，已訂定無人機管制注意事項，玩家或單位提出申請，於完成投保責任險等程序後，經審核才可於指定地點起飛。

許主龍指出，為避免影響Intel無人機表演，或撞擊傷害遊客事件發生，若於燈會上空發現未經申請空拍機，將進行訊號干擾，同時通報警方到場提醒未經申請玩家盡速返航、勿再升空。

「狙擊」小組每日上午9時至晚上11時，都守候在17公尺高的水上飛機觀景台最高處，執行人員透露，制高點風大，遊客穿著短袖逛燈區，自己值勤則要穿羽絨外套加帽子，就是為了緊盯「不速之客」。

許主龍強調，此次禁航區分別是東方渡假酒店及大鵬灣賽車場部分範圍，而限航區則是除禁航區外的大鵬灣燈區，無人機飛行高度不得高於120公尺，最遲須於預定升空日前7天檢附申請書與投保證明文件，才能允許放發。

(中國時報)