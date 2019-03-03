郵遞區號3＋3 缺地址也能送達

2019年03月03日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

實施近30年的「3+2碼」郵遞區號，明年1月將改為「3+3碼」，把行政區從99個投遞段增為999個，不只方便內勤分類作業，收件地址若有缺漏，也較能透過精準投遞來找到收件人。

分檢作業一次完成

現行的5碼郵遞區號，是1991年2月1日開始實施，將5位數郵遞區號改為3+2碼，民眾較熟悉的前三碼為行政區編號，後兩碼則是投遞段編號，可將行政區切割為99塊，方便找到指定地址。此外，學校、政府機關等，也會有特殊的投遞段編號，以利郵差將寄往同一單位的信件一次送齊。

不過，隨著都市人口增長快速，兩碼的投遞段編號已不夠使用，中華郵政公司決定增為三碼，將行政區切割為999塊，也讓更多機關或公司，能有屬於自己的編號，提升郵局的服務品質，如果收件地址有缺漏，透過更精準的郵遞區號，郵差也能較容易找到收件人。

中華郵政郵務處處長薛門騫表示，郵遞區號改為3+3碼可加速分檢作業，以往的3+2碼分檢，只能判斷信件寄到哪個縣市，郵件先送往台北、台中或高雄等大責任中心局分檢，再送到地方局分檢一次，但3+3碼可搭配新系統，一次就判斷到哪個縣市、哪條巷弄，分檢一次就完成，減少內勤處理與外勤投遞時間。

先輔導大客戶上路

有民眾質疑，現行郵遞區號的3+2碼，大多人寄信時仍只寫前三碼，未來變成3+3碼，效果恐不如預期。薛門騫解釋，郵局一年約有21億件的郵件及包裹，約8到9成的信件來自大宗客戶，如金融機構、電信業者、報章雜誌等，散戶寄件較少，今年會先輔導大客戶使用3+3碼，如此一來就可替後勤作業省下不少時間。

中華郵政發言人郭純陽說，新式6碼郵遞區號預計明年1月上路，會提前在網站上公開資料，讓民眾查詢新的郵遞區號，目前已在大台北地區試辦，由郵局窗口人員協助更改為3+3碼，接下來再逐步擴大。

(中國時報)