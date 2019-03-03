低劑量斷層掃描 及早發現肺癌

2019年03月03日 04:10 中國時報 林周義 ／新北報導 ／新北報導

一名醫學生父親的肺部出現2公分腫瘤，醫療團隊為其進行手術時才發現，原來父親並非早期肺癌，已轉移至其他器官，當場在手術房痛哭，自責自己具有醫學專長，卻仍忽略提醒爸爸做好肺癌篩檢，至今父親仍與肺癌對抗奮鬥。醫師表示，我國肺癌篩檢率落後日本20年，過半數病患確診時已是晚期，提醒民眾至少要做一次低劑量肺癌電腦斷層掃描檢查，及早發現病灶。

本報昨日舉辦旺旺中時生活講堂，邀請台大醫院胸腔外科主任陳晉興、新光醫院醫療副院長高尚志主講「肺癌治療趨勢」，獲得現場民眾熱烈回響。

肺癌位居我國癌症發生率第2名，僅次於大腸癌。陳晉興表示，根據衛福部2015年的統計，篩檢出第一期肺癌者僅占22％，篩出第四期肺癌者則高達51.8％，對比日本2002年篩出第一期肺癌者達44％，顯見我國在肺癌篩檢上，仍有相當努力的空間。

高尚志表示，事實上，癌細胞長到0.2公分就無法自行長大，但卻可對周圍血管釋出訊號，提醒他們「長出血管」供養自己，「曾有人將癌細胞植入兔子眼睛，不久後癌細胞周圍就長出增生血管。」之後癌細胞便越長越大，這也是癌細胞的可怕之處。

陳晉興指出，低劑量電腦斷層（LDCT），可比X光提早5至10年發現肺癌，是目前最推薦、經濟實惠的肺癌篩檢方式，費用約落在4000至6000元間。他建議民眾，若從未做過肺癌檢查，應至少篩檢一次，且最好每隔2、3年再做一次篩檢；若為肺癌高危險族群，例如擁有家族史、長期吸菸、暴露於高風險環境及40歲以上者，則應每2年檢查一次，若發現有0.5公分以下的結節，則應1年篩檢1次，以利掌握結節的變化。

(中國時報)