花博權利金 市府與AIPH達共識
台中世界花卉博覽會爆發權利金爭議，引發關注！國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長Tim Brierecliffe（提姆．普瑞克利夫）與台中市副市長令狐榮達4日舉行會議，協商前後任市府票價政策、權利金及契約，雙方獲共識；市府表示，花博特別預算送議會審議權利金1680萬元，雙方預估相去不遠。AIPH表示，鼓勵全世界遊客親身體驗台中花博，期待來參與4月花博閉幕儀式。
化解溝通不良問題
新市府首度與AIPH開會，市府由令狐榮達代表與提姆．普瑞克利夫會談，雙方取得共識，並建立互信基礎；令狐榮達強調，兩造表達辦好花博的善意，普瑞克利夫參觀花博後，也稱讚台中市的能力與品質。
新聞局長吳皇昇表示，新市府團隊上任以來，處理先前與AIPH溝通不良的問題，新市府團隊承擔，並勇於面對及解決；依2016年市府與AIPH簽訂的契約，市府同意支付AIPH「總門票收入淨利1％」。
免費入園仍有爭議
AIPH當初認知入園人次預估為600萬人次，門票則為300元，門票粗估總收入為18億元，AIPH預估收取權利金為1800萬元；當時市府在花博特別預算中送議會審議的權利金為1680萬元，市府與AIPH雙方預估金額差不多。
普瑞克利夫表示，很高興有機會說明市府與AIPH達成協議和細節；中市府重視與AIPH的密切關係，符合AIPH對花博組織及支付權利金的期待。
但普瑞克利夫強調，AIPH一向對花博卡在內的免費入園政策有意見，未進一步認可任何類似政策；不過，雙方就契約有正確詮釋，這是非常正向的成果。
(中國時報)
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