無色覺醒》柯志恩：疫情時代人性挑戰？世界前所未有恐慌？

歡迎收看《無色覺醒》第759集播出，由主講人柯志恩為觀眾分析：「疫情時代人性挑戰？世界前所未有恐慌？」

新冠疫情肆虐全球，歐美地區更是正漸入第二波疫情的高峰期，不僅每日確診或死亡病例不斷創新高，法國和德國這兩大歐洲經濟體，更決定重啟全國封鎖隔離措施，即便如此，在全球疫苗未完成研發測試量產前，仍難以抵擋年末入冬後，全面席捲而來的病毒疫情威脅。

雖然在歐美各大媒體，充斥著各類新冠病毒的資訊，時至今日，仍沒有任何衛生科技專家，能依據科學準確預測疫情何時能停止。如此不安定的狀況，無論民眾內心如何堅強，不免會陷於未知的恐懼當中，該如何用更健康的心態來面對疫情，就值得我們思考。

全球疫情時代，所帶給人們的焦慮與不安，首當其衝的除了工作，自然是對日常生活的重大影響。因疫情在社會及心理層面的不安情緒，容易造成家庭成員間的摩擦。深究其原因，除了因居家工作及居家隔離，家庭成員的相處時間增加外，更多是由於經濟因素所引起的。

許多人受疫情影響失業後，頓時失去主要收入來源，瞬間累積無法負擔家庭或成員的支出開銷。如此由疫情所造成的民生經濟問題，逐漸演變成人們必須面對身心壓力的危機，在往往沒有適當的宣洩出口下，許多人會將接觸頻繁的家人，作為自己的抒發管道，鮮少被討論的家庭問題，也因此浮上檯面。

目前仍沒有醫生或專家，可以準確預估疫情的終點，這也就突顯疫情時代，有家人陪伴的重要。家庭裡若是有年長的長輩與孩童就更需注意，這就是屬於心理層面上最不安定的群體，需更加留意。

全球疫情所衍生的問題更可不止於此。在防疫生活的緊張環境中，對孩童的身心靈，也可能會留下難以抹去的影響，且日後恐不會因疫情終止而隨之消逝。在心理與經濟層面的問題，絕非只要有正向思考即可，當局政府也要端出相關措施來加以因應，帶領民眾渡過難關。

在全球疫情持續延燒的時期，絕對不可輕忽家人間互助網絡的重要性，家庭成員無疑才是讓人們能持續生活或工作的重要動力，未來更是陪伴彼此走出陰霾的重要支柱。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！