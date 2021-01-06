眼下對大陸大學教育無用的批評越來越多，以筆者從事多年經管類教育的感受而言，這種批評既指目標定位的偏差，也有操作指導的缺失，即指南針和方向盤都有問題，難怪有人要說大學教育無用了。

有用的大學教育，主要就經管類而言，既要告訴學生什麼是「應該」，什麼是「實際」，更要指導學生如何由「實際」走向「應該」。「應該」是方向和目標，「實際」則是現狀和問題，從「實際」走向「應該」，既要指南針導向，又要方向盤操作。指南針瞄準「應該」，而方向盤則要在一左一右，迂迴繞道的過程中，不斷背離「應該」，卻又無限趨向於「應該」。沒有指南針，只有方向盤，則勢必在一左一右的過程中迷失方向。只有指南針，沒有方向盤，則勢必碰擦撞牆。

大學教育應該告知和訓練學生對方向與目標的認知與把握，既給予指南針，也訓練方向盤的使用。然而，從「實際」出發，瞄準「應該」的駕駛，還需要學生的領悟。教育未必能講透一切，所謂「道可道，非常道」，說出來的就不是「常道」了。經常有學生領悟不到位，他們根據學校的教育，瞄準「應該」絕塵而去，但退讓閃避迂迴拿捏不到位，結果相擦碰撞，這可是怪罪教育無用的最大「冤錯假案」。

我們大學教育對目標的描述確實有錯位，譬如，大學教育說「凡是存在的就是合理的」，這既隱含著對不合理現象的認可，更有對不存在的否定。儘管誰也不會說貪污受賄，假冒偽劣等的合理，但卻有意無意地將現在的做不到（不存在）當作不合理。大而言之，我們曾經批判過自由化人性論等。以當時的制度框架和公眾素質，自由化人性論的實行難免會有問題，但這只是不具備操作的條件，卻並不是自由化人性論的不合理。小而言之，工作討論常有這樣的說法，你的建議無法操作，所以沒有意義，於是有關工作就停頓了下來。

可見，將不可操作當作不合理的危害很大，因為它不僅會阻斷改革的進程，甚至還使人們迷失思考的方向。如果目標合理，則可以創造條件，去實現目標。如果將目標誤判為不合理，則既不會努力，更不知走向何處。如此理念未必直接阻礙具體的改革，但也相當於「我不殺伯仁，伯仁因我而死」，具體的改革因這樣的理念而無法啟動或突然中止。

類似情況在我們教育中普遍地存在。所以要將這句話轉換成「凡是存在的都是有原因的」，則可以越過上述局限。既然都有原因，則只要找到原因，並將其解決掉，就能推進改革。儘管這樣解讀的調整，並不強調一切都要改，但是，它卻能「在原因產生的地方，將結果消滅掉」。

目標定位的偏差包含長短期教育的缺失，大學教育沒有說明一些短期正確，甚至是神聖的目標，在長期中不僅完全錯誤，甚至非常荒唐。而一些短期中好像錯誤的目標，在長期中不僅非常正確，甚至值得永遠追求。大學在長短期目標的教育上有缺失，更不用說，在永恆量度中的評價短期乃至長期目標了。目標定位固然不易，但是相對而言，明確方向只要掃一眼指南針就行，而要實現目標，則不僅要有方向盤的駕馭，更要有瞄準方向，調整方向盤的技能，甚至是藝術。所以大學教育的另一個最大的問題是只教學生堅持正確，修正錯誤，卻沒有教學生審時度勢，選擇適當時機，以最小的代價實現這個目標。如果堅持正確的成本太大，則不僅要迂迴避讓，甚至沿著錯誤的方向，後退若干步再說。如果繼續錯誤的代價很小，未嘗不可順著錯誤的方向走上一段，沒準還能為實現正確做好鋪墊。

對於發達國家來說，大學也許只要教育學生明白是非對錯就可以了，因為沒有經濟社會轉軌這一說，只要瞄準既定方向努力。而對於轉軌經濟國家來說，目標正在梳理調整中，昨是今非者一言難盡，推進轉軌非常需要循序漸進，拿捏得當。所以要提升中國大學教育的有用性，則非常需要指南針導向和方向盤操作的變通並舉。

（作者為大陸學者）