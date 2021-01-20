今天是美國卸任總統川普在位的最後一天。在離職之前，川普發表了一段告別演說。他的這段演說是他在當美國總統的這四年裡面，發表過的最好的一段談話。其中他提到了他心目中所謂的「美國價值」時，更是打了一直以來都押寶在川普身上的蔡政府團隊，以及台灣這些熱血川粉的臉：「美國不是一個國民性格溫順的怯懦國家，我們不需要被我們不認同的人庇護、保護。」

為什麼會說川普的這段話是打臉蔡政府？因為從蔡英文上任以來，執政團隊主打的路線就是用溫情攻勢療癒台灣人的玻璃心。我們的人民本來也不怯懦，也未必覺得自己是玻璃心，但總之在位者就是用盡各種方法給人民摸頭。摸頭的意思就是要人民不要管現在政府在做的事情對不對、正不正確，與其跟民眾討論政策背後的理性邏輯還有利弊，執政者只是丟出一個政策就要人民「體諒」、「理解」、不要懷疑。最明顯的例子就是萊豬。最近的例子就是桃園醫院爆發的群聚感染。

的確當初楊志良出來說要開除醫護是太過情緒性的發言，但同時他提到的醫護SOP沒有落實、出現防疫破口難道不是實情嗎？可是指揮中心和總統府當時的作法，就是將焦點轉到體諒醫護的辛勞、不要「說風涼話」，接著就不再討論醫護的做法是不是有需要改善的空間。後來桃園醫院的情況大家也看到了。而現在指揮中心遲遲不肯實施普篩，不也就是一種怯懦的表現？因為只要沒有看到問題，好像就等於問題並不存在。但我們都知道逃避並不是解決問題的方法。只有誠實面對、接受現實，並且好好擬定後續的處置方法，才是解決問題的根本之道。

川普都已經說了不該怯懦，最挺川普的蔡政府聽到了嗎？