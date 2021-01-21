繼去年12月內閣小幅改組後，今年1月18日南韓總統文在寅又改組3個部會外交部、文化體育觀光部及中小創業企業部部長。一方面是為4月7日的首爾、釜山市長補選，另一方面是為因應拜登時代的外交政策。此次人事調整，最令人意外的是突然更換外交部長康京和，因為，康京和與文在寅政府共事4年，不僅英語流利，並且深獲文在寅的信任，內閣中算是「老將」，一般認為會與文在寅一起退任。

萬萬沒想到，因為，去年12月，康京和在一場國際視訊會議上，說了一句「北韓無疫情是假話」。結果得罪了北韓，金正恩的胞妹勞動部副部長金與正立即回擊，康京和必會受到應有的報復。

金與正的話果真應驗，換上前青瓦台國家安保室長鄭義溶出任外交部長。鄭義溶資深外交官出身，曾以特使身分專程赴北韓和美國，當面告訴川普，金正恩有意棄核，因而促成歷史上首次美朝領導人在新加坡會談。

文在寅再次重用鄭義溶，不外乎有以下各項意義：第一、18日舉行的文在寅新年記者會中，文在寅指出，預定3月舉行的美韓軍事聯合演習，要事先與北韓商討後才能做決定。第二、鄭義溶與拜登新政府幕僚有些關係，因此，適合解決目前美韓間的懸案。第三、鄭義溶很可能扮演拜登和北韓國務委員長金正恩間的橋樑角色，促使美朝重起對話。

文在寅任期只剩1年餘，對兩韓關係發展求好心切。儘管去年6月，北韓文攻武嚇，無預警的炸毀設在開城工業區內的南北共同聯絡辦事處大樓，繼而槍殺及燒毀1名南韓海事公務員。文在寅還是忍氣吞聲，不敢報復，甚至為北韓說好話。

尤其，金正恩在此次勞動黨大會中，提起「核建」36次之多，自始根本無意棄核，再三強調以強大國防力來達成南北韓統一的野心表露無遺。然而，文在寅仍舊信心滿腹，可以看出文在寅抱緊金正恩不放。

文在寅認為，只要拜登上台後能夠保障北韓體制安全、廢除經濟制裁及美朝建交，金正恩則不會不棄核。因此，建議拜登在新加坡「川金會」所訂4項協定基礎下，早日恢復美朝高峰會談。

其實，文在寅沒有落實與金正恩簽訂的《板門店宣言》各項合作與交流，有虧欠於金正恩。因此，文在寅透過新年記者會再次向金正恩喊話，第4次「文金會」無論在何時何地或以視訊方式展開，以便進一步促成「拜金會」。

目前看來，文在寅的阻礙來自南韓朝野立場迴異。反對黨「國民之力」與保守媒體《朝鮮日報》等的強烈質疑，認為文在寅為自己的「和平進程」麻醉，北韓發展核武不僅針對美國，並且企圖赤化南韓。

另一方面的最大關鍵是，中國大陸與北韓的態度與從旁協助。4月市長補選與明年3月總統選舉前適當時機，習近平和金正恩能夠回訪首爾，對文在寅來說，是執政成果上的最佳禮物。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）