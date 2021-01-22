在桃園市衛生局兩名疫調人員出現發燒，且中央流行疫情指揮中心已出動對衛生局進行全面消毒看來，桃園地區出現社區感染爆發的風險已大為提高。這種大動作對發燒病例的處置，早已異於尋常，不論已知是新冠感染，還是只是懷疑感染，這樣的反應動作，作秀與安民心的機會比較高，對於社區感染爆發的處置尚嫌不足，還有極大的精進空間。

台灣經歷太久的檢疫成功經驗，以為所有的新冠病例都是由關口進到台灣。關口都有留下紀錄，加上台灣又沒讓旅客立即入關，而是先關了14天以後才有條件進入社區。所以這1年來，我們看到的都是被註記，而且關了14天已經奄奄一息的病毒，即使入台後因為病毒陰陰陽陽而造成外傳之虞，也無大礙。 因為有註記管制，疫調接觸史非常容易，再配合上以「密切接觸」與否來決定觀察或篩查，創造了台灣以最少的篩查量，竟然能夠維持超過200天無社區感染病例的紀錄，堪稱「台灣奇蹟」。

社區的病例可不像檢疫的病例，首先它是沒有被預先註記的。由於發病前的行動無法事先管制，感染他人的風險極高。而且社區傳播的疫調非常難做，是不是親密接觸對被傳染與否已不重要。因為現在的病毒不是被關了14天的病毒，都是活蹦亂跳的病毒。去年用的「親密接觸」定義，完全被打破。現在不是已見到戴著口罩說話也會被傳染，接觸不足15分鐘也被傳染，更有些僅是短暫接觸而已也確診。所以去年的密切接觸定義必須要大修，因密切接觸才須執行的核酸篩查，也當然要做大幅更動。

依是否有密切接觸或無防護接觸才執行的篩查，在面對社區感染病例時是無法應付的，也不會在稍有疏漏下依然能安渡難關，也就是說，上帝不會再讓台灣僥倖獲得台灣奇蹟的。

社區爆發感染時的疫調已經無法有效，代之而起的是鉅細靡遺的足跡公布，再配合上時間、地點相匹配的接觸民眾強制大量篩查，才能有效撈出密切接觸與非密切接觸的感染者，這就是因這次疫情而紅極一時的「清零篩查」。香港死纏爛打的社區疫情，就是在採用大陸這項政策後才得以緩解。這已是因應社區感染爆發，台灣必須調整的最重要政策。

在社區感染爆發的源頭無法追蹤到的時候，在台灣通常就此打住，以時間讓民眾記憶變淡，就自然消失了。在以前我們面臨奄奄一息的病毒時，這方法勉強還使得通。現在一旦由病人身上找不到源頭，必須上窮碧落下黃泉一定要找到，最有可能就是物或是環境。如果沒有認真去找，源頭是不會自己消失的，也會繼續出現病例。以前我們那種以時間磨去病毒的惡質作法，應該要改掉，環境疫調的能力也必須加強。

桃園市衛生局因兩發燒疫調人員而進行大消毒，內宣作秀的機會還是比較高。但是別忘了，人才是傳染的根本，大量的目標擴大篩查才是將社區清零的最好方法，千萬不要因為這是大陸發明的成功防疫模式，就死也不依。因為桃園現在已經越來越像去年1月初期的武漢了，早點複製大陸成功的經驗，應該可以有效避免必須走到封城的宿命。否則，若到時再去學武漢封城，豈不更丟人。

（作者為醫師、退休基層公共衛生人員）