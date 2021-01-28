衛福部長陳時中被媒體問到，為何台灣核酸檢測費用比大陸貴19倍時回應「因為我們比較準」；對此，大陸國台辦則稱「這位先生」不是無知，就是唬弄台灣的老百姓。接著蔡英文總統在臉書上公開力挺陳時中，表示台灣有這些防疫英雄真好。言詞交鋒之間，情緒火氣漸升，反倒把該關切的真相掩蓋過去了。

這些反應都沒有釐清真正的問題，那就是台灣對自費篩檢的費用為什麼非要這麼貴？真的是因為「我們比較準嗎」？對這些疑問，陳時中和蔡總統都沒有針對爭議好好釐清，尤其蔡英文更是搬出一貫的「挺桃園、挺醫護」煽情論調來模糊焦點。

部桃的管理與醫護人員的警覺固然出了問題，但更大的隱憂還是在我們的篩檢實在太過於緊縮，盡快而大量的篩檢才是釐清疫情，還給大家安心最重要的措施。

有了廣泛的篩檢，才能精準隔離感染者，阻止病毒在社區流竄，但台灣民眾想要篩檢卻難如登天。不符合政府設下的條件就不准篩檢，自費篩檢要5000～7000元，這麼貴，難道不是政府為了抗拒篩檢而刻意的「以價制量」嗎？

陳時中說因為台灣比較準，大陸是整批驗。其實費用和準確度無關，大陸有整批也有單件檢驗，上網掛醫院的號或找政府認證的醫學實驗室，可以用約台幣500元的價格進行篩檢，難怪大陸國台辦要反譏陳時中在唬弄。

前衛生署長楊志良強調入境普篩及醫護免費篩檢的必要性，但陳時中不管對於快篩或普篩卻好像有恐懼症。如今疫苗的研發與施打也尚無具體進展，實在無須為「這位先生」鬥嘴，如何擋下未來的疫情發展，才是蔡政府真正的挑戰。