自衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，至今已有19人確診、1人死亡，目前已連續3天無新增本土個案，今是否能再次「嘉玲」，引發關注。案889及908的病毒基因定序，仍待結果出爐；另外，桃醫今啟動「清零計畫」，將針對院內相關人員擴大採檢，指揮中心將於今日下午2點召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明相關疫情事宜。

指揮中心針對日前確診的案889及908，進行病毒基因定序比對中，因為兩人曾在桃園平鎮某醫院的候診室接觸，隨後案908確診，而目前仍待結果出爐。

桃醫今啟動「清零計畫」，將擴大採檢院，對象包括醫護人員及外包商，人數多達2088人，盼3天內能完成作業。

國內疫情尚未解除警報，指揮中心昨日也表示，將與交通部開會討論，針對春節假期，國內風景區及25家觀光遊樂設施研擬管制，由於去年清明連假已有實施相關措施，也預計將於今天記者會中宣布啟動總管制示警辦法。

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(中時新聞網)